В Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В январе 2023 года мужчина изнасиловал свою 9-летнюю дочь, пользуясь отсутствием жены и тем, что ребенок из-за своего возраста не мог сопротивляться.

Об этом факте правоохранителям стало известно от матери девочки.

Свою вину в совершении преступления осужденный не признал. Приговора суда он ожидал под стражей.

Суд назначил злоумышленнику 13 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей.