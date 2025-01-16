В Полтавской области обжаловали наказание мужчине за изнасилование 13-летней девочки

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Об этом сообщает прокуратура прокуратуры, передает RegioNews.

Преступление было совершено в апреле 2023 года. Находясь в гостях у знакомых, мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Она пожаловалась матери и отчиму, которые сообщили о случившемся правоохранителям.

Суд признал мужчину виновным и назначил пять лет тюрьмы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на 2,5 года. Позиция прокуроров заключалась в осуждении личности к реальной мере наказания.

Напомним, ранее на Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей.