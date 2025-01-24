Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили курсантку. Она планировала навести ракетный удар РФ по одному из украинских военных институтов. Оказалось, что девушка сотрудничала с оккупантами за обещанное денежное вознаграждение.

Враг интересовался координатами учебных корпусов и казарм этого учебного заведения. Известно, что этот институт после начала полномасштабной войны передислоцирован во Львовскую область из Харькова.

По данным следствия, предательница готовилась передавать российской ФСБ координаты служебных построек института. В частности, тех, где находились ее одногруппники-курсанты.

Сама изменница должна была самовольно покинуть территорию накануне обстрела окупантов. Потом, как ей обещали россияне, ФСБ эвакуировала ее из Украины на территорию РФ.

Правоохранители задержали злоумышленницу перед тем, как она успела передать координаты целей оккупантам. У нее забрали телефон с подтверждениями работы в РФ.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали двух российских агентов . Они корректировали удары врага по украинским военным. Приспешниками врага оказались водители частной компании и медсестра.

Также сообщалось, что правоохранители задержали адвоката из Днепра. Он пытался уехать за границу. По данным следствия, адвокат корректировал удары врага по составам ВСУ и по городу Днепр.