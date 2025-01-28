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28 января 2025, 10:33

Били по жилым домам: в ГСЧС показали последствия российского удара по Харьковщине

28 января 2025, 10:33
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Фото: ГСЧС
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Из-за атаки окупантов в Харьковской области пострадали жилые дома, в ГСЧС показали кадры с места событий

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, передает RegioNews.

По словам спасателей, в результате взрыва боевой части российского БПЛА в Харьковском районе был разрушен частный дом, и возник пожар. Повреждены еще 8 домов рядом. К сожалению, двое гражданских пострадали.

В Чугуевском районе вражеский дрон попал в дом. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели уже ликвидировали пожар.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил о том, что пострадавшими в Харьковской области являются женщина 62 лет и мужчина 66 лет . Обоих госпитализировали медики. Также сообщалось, что острые реакции и стресс получили 59-летняя и 9-летняя девочка.

Также сообщалось, что этой же ночью кафиры ударили дронами по Одессе . По словам городского головы Геннадия Труханова, известно о трех пострадавших. Еще одного человека спасли из заблокированной квартиры.

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