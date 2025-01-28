08:54  28 січня
Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором
08:20  28 січня
На Курщині ССО взяли в полон росіянина, якого командири кинули помирати без води та їжі
07:40  28 січня
На Київщині 14-річного підлітка, який виліз на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
28 січня 2025, 10:33

Били по житлових будинках: у ДСНС показали наслідки російського удару по Харківщині

28 січня 2025, 10:33
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Через атаку окупантів на Харківщині постраждали житлові будинки, у ДСНС показали кадри з місця подій

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області, інформує RegioNews.

За словами рятувальників, внаслідок вибуху бойової частини російського БпЛА у Харківському районі було зруйновано приватний будинок, і виникла пожежа. Пошкоджені також ще 8 будинків поруч. На жаль, двоє цивільних постраждали.

У Чугуївському районі ворожий дрон потрапив у будинок. Сталася пожежа. Проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов говорив про те, що постраждалими на Харківщині є жінка 62 років та чоловік 66 років. Обох госпіталізували медики. Також повідомлялося, що гострі реакції та стрес отримали 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.

Також повідомлялося, що цієї ж ночі окупанти вдарили дронами по Одесі. За словами міського голови Геннадія Труханова, відомо про трьох постраждалих. Ще одну людину врятували із заблокованої квартири.

обстріли ДСНС Харківська область
Окупанти знову вдарили по Харківщині, поранено жінку
27 січня 2025, 15:14
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
27 січня 2025, 14:35
Окупанти обстріляли передмістя Херсона: пошкоджені будинки
27 січня 2025, 12:57
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
На Черкащині через нічну атаку дронів знеструмлені понад 70 міст і сіл
28 січня 2025, 10:58
На Тернопільщині у ДТП загинув водій квадроцикла
28 січня 2025, 10:45
У Києві наркоторговця засудили до 9 років позбавлення волі
28 січня 2025, 10:30
Голову сільради на Волині засудили за хабар на 5 років
28 січня 2025, 10:30
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 28 січня
28 січня 2025, 10:20
На Дніпропетровщині зафіксували масове отруєння собак
28 січня 2025, 10:09
На Львівщині жінку оштрафували на 17 000 грн за феєрверки на Новій рік
28 січня 2025, 09:56
На Київщині через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів
28 січня 2025, 09:55
Росіяни атакували Одещину ракетою та БпЛА: пошкоджений зерносклад, згоріли автівки
28 січня 2025, 09:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »