Фото: ДСНС

Через атаку окупантів на Харківщині постраждали житлові будинки, у ДСНС показали кадри з місця подій

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області, інформує RegioNews.

За словами рятувальників, внаслідок вибуху бойової частини російського БпЛА у Харківському районі було зруйновано приватний будинок, і виникла пожежа. Пошкоджені також ще 8 будинків поруч. На жаль, двоє цивільних постраждали.

У Чугуївському районі ворожий дрон потрапив у будинок. Сталася пожежа. Проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов говорив про те, що постраждалими на Харківщині є жінка 62 років та чоловік 66 років. Обох госпіталізували медики. Також повідомлялося, що гострі реакції та стрес отримали 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.

Також повідомлялося, що цієї ж ночі окупанти вдарили дронами по Одесі. За словами міського голови Геннадія Труханова, відомо про трьох постраждалих. Ще одну людину врятували із заблокованої квартири.