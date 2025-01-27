Россияне ударили КАБами по Степногорску на Запорожье: ранены 4 гражданских
Сегодня днем, 27 января, российские военные атаковали поселок Степногорск Васильевского района. В результате обстрела КАБами ранены четверо гражданских
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он добавил, что захватчики ударили по Степногорску управляемыми авиабомбами.
"Ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Запорожье 8 января возросло до 15. В городской больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.
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