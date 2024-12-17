Работника ТЭС, корректировавшего ракетные удары по Днепру, осудили на 15 лет
Суд вынес приговор 47-летнему жителю Днепра, работавшему на российскую военную разведку. Предатель передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и помогал корректировать повторные обстрелы по городу. Теперь он проведет за решеткой 15 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Контрразведка СБУ задержала вражеского агента в январе 2023 года во время масштабной операции, в рамках которой была ликвидирована действовавшая в Днепре сеть российских шпионов. Тогда правоохранители задержали восемь человек, которые сотрудничали с оккупантами.
Осужденный работал на местной ТЭС и "сливал" россиянам данные о расположении энергогенерирующих предприятий.
"После воздушных атак окупантов предатель прибывал на места вражеских "прилетов", фиксировал их последствия и корректировал повторные обстрелы", — говорится в сообщении.
Кроме того, агент шпионил по позициям украинской ПВО, которая обеспечивает защиту региона, и передавал соответствующие данные через резидента. Установлено, что последний — бывший житель Днепра, еще в 2014 году переехавший в РФ и начавший работать на ГРУ.
На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Чернигове задержали 16-летнюю агентку российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине. Ей грозит пожизненное заключение.