Работника ТЭС, корректировавшего ракетные удары по Днепру, осудили на 15 лет

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Суд вынес приговор 47-летнему жителю Днепра, работавшему на российскую военную разведку. Предатель передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и помогал корректировать повторные обстрелы по городу. Теперь он проведет за решеткой 15 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ задержала вражеского агента в январе 2023 года во время масштабной операции, в рамках которой была ликвидирована действовавшая в Днепре сеть российских шпионов. Тогда правоохранители задержали восемь человек, которые сотрудничали с оккупантами.

Осужденный работал на местной ТЭС и "сливал" россиянам данные о расположении энергогенерирующих предприятий.

"После воздушных атак окупантов предатель прибывал на места вражеских "прилетов", фиксировал их последствия и корректировал повторные обстрелы", — говорится в сообщении.

Кроме того, агент шпионил по позициям украинской ПВО, которая обеспечивает защиту региона, и передавал соответствующие данные через резидента. Установлено, что последний — бывший житель Днепра, еще в 2014 году переехавший в РФ и начавший работать на ГРУ.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Чернигове задержали 16-летнюю агентку российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине. Ей грозит пожизненное заключение.