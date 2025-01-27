фото: ГСЧС

В субботу, 26 января, в 15:30 российские военные нанесли три авиаудара по Константиновке, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказалась жилая застройка

Об этом сообщает прессслужба прокуратуры и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки травмы получили по меньшей мере четверо горожан, находившихся на улице. В частности, трое мужчин 48, 64 и 70 лет и 50-летняя женщина. У них диагностировали черепно-мозговую травму, осколочные ранения и ушибы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В городе повреждены 4 многоэтажки и 5 частных домов, гараж, автомобиль, электросеть.

Произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, утром 27 января российские военные обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. Повреждено предприятие, пятеро раненых.