Оккупанты сбросили три авиабомбы на Константиновку: ранены четыре человека
В субботу, 26 января, в 15:30 российские военные нанесли три авиаудара по Константиновке, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказалась жилая застройка
Об этом сообщает прессслужба прокуратуры и ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки травмы получили по меньшей мере четверо горожан, находившихся на улице. В частности, трое мужчин 48, 64 и 70 лет и 50-летняя женщина. У них диагностировали черепно-мозговую травму, осколочные ранения и ушибы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
В городе повреждены 4 многоэтажки и 5 частных домов, гараж, автомобиль, электросеть.
Произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, утром 27 января российские военные обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. Повреждено предприятие, пятеро раненых.