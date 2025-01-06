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Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ по ситуации в Украине Рафаэля Гросси с вечера 5 января, передает RegioNews.

"Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что сегодня слышали громкие взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые совпали с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции, что стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что два громких взрыва прогремели за пределами периметра ЗАЭС примерно в 12:45 и 15:45.

"Пока МАГАТЭ еще не смогло подтвердить какое-либо влияние. Команда МАГАТЭ также сообщила, что неоднократно слышала пулеметные очереди, которые доносились с территории объекта", – сообщили в агентстве.

По сообщениям, жертв и пострадавших не было, а также не оказывало никакого влияния на любое оборудование АЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ, выполняющих миссию на временно захваченной Запорожской АЭС.