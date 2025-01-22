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22 января 2025, 20:19

Генерала Галушкина снова задержали после того, как он вышел из СИЗО под залог

22 января 2025, 20:19
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Фото: Суспільне
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Правоохранители обнаружили новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области в мае 2024 года и снова задержали экс-командующего ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, во время обороны Липцев экс-командующий ОТУ "Харьков" неверно оценил потенциал врага и обстановку на участке фронта и своими действиями также способствовал самовольному уходу с поля бойцами 125 бригады Территориальной обороны.

Утверждается, что военный проигнорировал имеющиеся разведывательные данные, оценил наступление оккупантов на этом участке как "маловероятное" и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что и привело к трагическим событиям на фронте.

"Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков", – гвоорится в сообщении.

Также, как добавили в ГБР, в результате таких действий только за первые сутки наступления россиян были ранены, убиты или пропали без вести почти 100 украинских военнослужащих.

Бывшего командующего задержали. Ему сообщат о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном уходе с поля боя или отказ действовать оружием).

Напомним, ранее суд взял Юрия Галушкина под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

Кроме Галушкина, правоохранители задержали еще двух должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

ГБР залог задержание генерал Юрий Галушкин
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