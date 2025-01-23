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Райсуд Полтавы заключил под стражу с возможностью внесения залога более чем в 9 млн гривен бывшего директора одного из департаментов Министерства обороны Украины. Также под стражу с залогом в 18 млн гривен отправили одного из руководителей государственного предприятия

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Чиновник Минобороны и два руководителя госпредприятия должны были в 2022 году поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Они провернули сделку, по которой вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. Кроме того, была поставлена лишь половина пулеметов от заявленного.

200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя из-за разрушения частей и механизмов.

Из-за этого госбюджет понес убытки более чем на 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

Из зала суда два фигурната, экс-чиновник Минобороны и один из руководителей госпредприятия, отправились в одно из полтавских исправительных заведений исполнения наказаний.

Вопрос по избранию меры пресечения другому руководителю ГП будет решено позже.

Напомним, правоохранители сообщили фигурантам о подозрении в январе этого года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.