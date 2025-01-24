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24 января 2025, 17:05

Провал обороны на Харьковщине: задержанный генерал Галушкин готов воевать на передовой рядовым солдатом

24 января 2025, 17:05
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фото: АрміяInform
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Бригадный генерал Юрий Галушкин заявил, что готов уйти на фронт воевать с оккупантами обычным солдатом. Экскомандир оперативно-тактической группировки "Харьков" обвиняется в прорыве границы на Харьковщине в мае 2024 года

Соответствующее заявление – письмо Юрия Галушкина обнародовал его адвокат Михаил Величко.

"Независимо от того, как и когда завершатся расследование и суд, заявляю: у меня есть честь и готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на состояние здоровья, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь", – заявил Галушкин.

Генерал убежден, что потери как среди людей, так и территорий происходит не потому, что воинам не хватает храбрости или командирам профессионализма. Причина в том, что РФ бросает насмерть массы своих солдат, не считая своих потерь.

Вспоминая подозрение в прорыве россиян в Харьковской области, генерал заявил, что "делал все возможное для победы". По его словам, у Генерального штаба "нет достаточно бригад и вооружения, чтобы соблюдать нормы, и в этом виноваты не командиры".

"А сейчас меня упрекают, что полоса бригады превышала норму. К сожалению, я вынужден защищать себя в суде и буду продолжать это делать. Вы сами видите, какой произвол сейчас происходит", - добавил Галушкин.

Напомним, ранее суд взял Юрия Галушкина под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

Накануне правоохранители обнаружили новые факты по делу и снова задержали экскомандующего ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина после того, как он вышел из СИЗО под залог.

Кроме Галушкина, правоохранители задержали еще двух должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

суд война подозрение Харьковская область фронт генерал Юрий Галушкин
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