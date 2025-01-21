фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили противоправную схему, организованную командиром взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Чиновник привлек подчиненного солдата к ремонту дома своей дочери, начисляя ему "боевые" выплаты за якобы участие в зоне боевых действий

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

По данным следствия, в апреле 2023 командир предложил военнослужащему остаться в тылу и выполнять строительные работы на частном объекте вместо службы на передовой. Солдат согласился и с апреля по декабрь занимался ремонтом. За этот период он незаконно получил более 1 миллиона гривен в виде боевых доплат и денежного довольствия.

Командиру взвода объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит до шести лет заключения.

Солдату инкриминируют уклонение от несения военной службы. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

"Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты должны возместить нанесенный государству ущерб.

Напомним, в Запорожье экскомбриг одной из бригад терробороны организовал "боевые" выплаты своей жене. Женщина находилась рядом с мужем и занималась коневодством на ферме, а вскоре ушла в СОЧ.

Ранее сообщалось, что полковник медслужбы оформил 1 млн грн "боевых" выплат своей супруге, сидевшей дома с ребенком.