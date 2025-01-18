В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара
В результате вчерашнего ракетного удара россиян по Кривому Рогу число погибших выросло 5
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В больнице скончалась 22-летняя девушка.
Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей – мальчики 9 и 12 лет и две девочки – 1,5 и 9 лет.
Напомним, 17 января российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Удар по Киеву: информация о четвертом погибшем не подтвердилась
18 января 2025, 12:24На Киевщине обломки сбитых дронов повредили частные дома
18 января 2025, 12:10Россияне атаковали "Шахедами" Павлоград: есть разрушения
18 января 2025, 11:18Россияне ударили ракетами по промышленному объекту в Запорожье: повреждены дома, 10 раненых
18 января 2025, 10:53Удар баллистикой по Киеву: четверо погибших, еще три человека пострадали
18 января 2025, 10:22Россияне атаковали Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
18 января 2025, 10:03В Сумской области обезвредили боевую часть авиационной ракеты Х-101
18 января 2025, 09:24На Житомирщине многодетную мать будут судить за смерть новорожденной дочери
18 января 2025, 06:15В Чернигове задержали злоумышленников, которые годами травили людей с инвалидностью ради квартир
18 января 2025, 01:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »