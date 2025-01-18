В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара

фото: прокуратура

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В больнице скончалась 22-летняя девушка.

Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей – мальчики 9 и 12 лет и две девочки – 1,5 и 9 лет.

Напомним, 17 января российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших.