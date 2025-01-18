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В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП
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18 января 2025, 13:45

В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП

18 января 2025, 13:45
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фото: полиция
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Во время атаки по Запорожью утром 18 января российская армия повредила Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП

Об этом передает RegioNews со ссылкой на 061.ua.

На момент атаки в здании находился только охранник. Он не пострадал.

"Утром был ракетный удар по промышленному предприятию города и, очевидно, что взрывной волной поврежден и собор. Поврежден наружно и внутренне. Потолок обрушился, иконы, росписи повреждены", – рассказал клирик собора Ярослав Попов.

В соборе разбирают последствия атаки россиян. Что касается восстановления учреждения, то сейчас неизвестно, будут ли проводиться работы и за какие средства.

Напомним, в шесть утра 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Попали по промышленному объекту. В результате обстрела 10 человек получили ранения разной степени тяжести.

Запорожье ракетный удар война обстрелы УПЦ МП соблр Свято-Андреевский собор
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