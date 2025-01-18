фото: полиция

Во время атаки по Запорожью утром 18 января российская армия повредила Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП

Об этом передает RegioNews со ссылкой на 061.ua.

На момент атаки в здании находился только охранник. Он не пострадал.

"Утром был ракетный удар по промышленному предприятию города и, очевидно, что взрывной волной поврежден и собор. Поврежден наружно и внутренне. Потолок обрушился, иконы, росписи повреждены", – рассказал клирик собора Ярослав Попов.

В соборе разбирают последствия атаки россиян. Что касается восстановления учреждения, то сейчас неизвестно, будут ли проводиться работы и за какие средства.

Напомним, в шесть утра 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Попали по промышленному объекту. В результате обстрела 10 человек получили ранения разной степени тяжести.