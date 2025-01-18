фото: ГСЧС

Утром 18 января российские военные атаковали Киев баллистикой. Есть погибшие и раненые

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В результате атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах.

В Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили граждан.

Известно о трех погибших – двое мужчин и женщина. Еще три человека получили ранения.

Также поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий возник пожар, который уже локализовали, рассказали в ГСЧС.

Также в результате атаки была сильно повреждена станция метро "Лукьяновская". Был поврежден вход на станцию, выбиты окна.

"Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работу на местах, фиксируют и документируют последствия очередного вражеского удара.

Напомним, в ночь на 18 января РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили четыре ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 39 беспилотников. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты и 24 дрона.