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14 января 2025, 19:01

Инцидент с "мажорами" в центре Киева: полиция завела еще одно уголовное дело

14 января 2025, 19:01
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фото: focus.ua
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Правоохранители Киева установили еще четырех участников скандального инцидента на дороге в столице с участием несовершеннолетних

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

По информации полиции, в сети есть видео, на котором присутствует кадр, как один из участников компании встал ногами на государственный флаг Украины. В связи с этим следователи возбудили уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами.

В полиции добавили, что в отношении всех несовершеннолетних правоохранители направили в органы опеки, учебных заведений, службы по делам детей обращение о проверке условий воспитания подростков.

На родителей четырех из участников компании также составили админпротоколы невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

Речь идет о группе молодых людей, которые перекрыли дорогу и курили, наблюдая за образовавшейся пробкой. Один из присутствующих на видео парней шел по улице города и напевал песню со словами "Я русский".

Напомним, ранее правоохранители провели обушки в местах проживания двух несовершеннолетних, которые вызывающе вели себя в центре Киева и слушали российскую музыку. Во время обысков у несовершеннолетних обнаружили оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож. Следственные действия происходили в рамках открытого уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием.

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