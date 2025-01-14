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14 января 2025, 18:01

Скандал с "ограблением кабинета начальника ТЦК" на Закарпатье: комментарии полиции и военкомата

14 января 2025, 18:01
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фото: bin.ua
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В Закарпатье полиция не получала никаких обращений относительно якобы кражи денег из помещения ТЦК

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Закарпатской области в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Поскольку не было сообщения о подобном преступлении, то и план перехвата для задержания преступника правоохранители не объявляли.

"У нас не было зафиксировано таких обращений. Также в Закарпатской области не был объявлен никакой план перехвата", - сообщила представитель полиции.

Информацию об ограблении кабинета опровергли и в Закарпатском областном ТЦК и СП, там назвали эту информацию фейком.

"Ни в одном из ТЦК и СП в Закарпатской области такого случая не было зафиксировано", - сообщили в областном ТЦК.

Напомним, в сети появилась информация, что мобилизованный в Закарпатской области открыл кабинет начальника военкомата и похитил оттуда 27 тысяч евро. Эту историю распространила народная депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк, однако впоследствии она удалила сообщение.

Закарпатье Ограбление ТЦК фейковая информация
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