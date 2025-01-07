Житель Кривого Рога украл деньги со счета отца погибшего военного

Полиция задержала 25-летнего жителя Кривого Рога на Днепропетровщине по подозрению в завладении средствами со счета отца погибшего военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

По данным полиции, подозреваемый узнал, что его знакомый получает на банковскую карточку денежную помощь в связи с гибелью сына-военнослужащего. Он дождался момента, когда потерпевший отвлекся и украл его банковскую карту.

Впоследствии фигурант и с помощью онлайн-сервиса снял с карты деньги. Как выяснили правоохранители, он успел потратить с карты 10 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в краже, легализации имущества, полученного преступным путем и в похищении по корыстным поводам официального документа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 19-летний парень украл деньги у матери без вести пропавшего бойца ВСУ.