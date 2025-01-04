фото: прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении парню, который похитил деньги у матери без вести пропавшего военнослужащего ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Женщина арендовала у парня дом. В июле прошлого года она попросила помочь с банковским счетом, на который должны поступить выплаты за ее пропавшего сына. Воспользовавшись ее доверием, юноша установил на свой телефон приложение для интернет-банкинга и получил доступ к карточке женщины.

Правоохранители установили около 20 случаев снятия денег с карты на общую сумму почти 100 тысяч гривен.

Украденные средства 19-летний парень тратил на себя. Сейчас ему объявили подозрение.

Отмечается, что ранее фигурант уже был судим за покупку наркотиков.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который попросил у знакомого военнослужащего телефон, якобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тысяч гривен.