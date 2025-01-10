У Харкові студент обікрав магазин зі зброєю

фото: поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував магазин зі зброєю у Шевченківському районі Харкова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківщини.

Як розповіли у поліції, чоловік попросив працівника магазину показати йому пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. Взявши до рук зброю, хлопець втік з магазину разом з майном.

Злодія затримали того ж дня. Це 19-річний студент одного з харківських університетів.

Хлопцеві повідомили про підозру у грабежі. Грабіж, вчинений в умовах воєнного карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ.