У Харкові студент обікрав магазин зі зброєю
Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував магазин зі зброєю у Шевченківському районі Харкова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківщини.
Як розповіли у поліції, чоловік попросив працівника магазину показати йому пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. Взявши до рук зброю, хлопець втік з магазину разом з майном.
Злодія затримали того ж дня. Це 19-річний студент одного з харківських університетів.
Хлопцеві повідомили про підозру у грабежі. Грабіж, вчинений в умовах воєнного карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ.
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