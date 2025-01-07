В Черкасской области 17-летний парень убил товарища в его день рождения

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Правоохранители задержали 17-летнего жителя Черкасской области по подозрению в убийстве 31-летнего мужчины. Парню грозит 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Событие произошло 5 января в селе Вергуны Черкасского района.

Как рассказали в полиции, 31-летний мужчина как раз отмечал свой день рождения и пригласил в гости компанию знакомых. Во время празднования именинник и один его товарищ вышли во двор дома покурить, между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

"17-летний парень схватил металлическую трубу и нанес ею 31-летнему мужчине несколько ударов по голове. Услышав крики, находившиеся в доме граждане вышли на улицу и, вместо церемонии поздравлений стали свидетелями тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Свидетели происшествия вызвали медиков и полицию. Потерпевший мужчина скончался от полученных травм в реанимационном отделении местной больницы.

17-летний парень был задержан, ему объявлено о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Парню грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители сообщили 17-летнему парню о подозрении в убийстве своего 54-летнего отчима.