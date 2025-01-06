В Харьковской области вражеский дрон ранил трех украинских полицейских

Обломки дрона "Молния". Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 6 января, Купянском районе в результате атаки российского беспилотника "Молния-1" были ранены трое полицейских

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, сообщает RegioNews .

Глава ОВА отметил, атака произошла около 12:00. По его словам, полицейские находятся в среднем тяжести.

Синегубов добавил, что 5 января были зафиксированы два удара "Молний" по Харькову - в Киевском и Холодногорском районах.

"Враг испытывает новое свое оружие. Это "Молния-1" создано практически из хлама, однако все равно оно опасно, потому что несет боевой заряд", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 6 января российские войска снова обстреляли Харьков. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы.

Кроме того, россияне нанесли около 10 ударов по Богодуховскому району Харьковской области.