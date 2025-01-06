фото: полиция

Утром 6 января россияне нанесли около 10 ударов по Богодуховскому району Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оккупанты обстреляли, предварительно из РСЗО "Торнадо", село Орешанка, Орешанский лес Золочевской громады и окрестности Золочева.

В результате ударов повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередач и газовые сети. Информации о пострадавших нет.

Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.

Напомним, 6 января кафиры из артиллерии и беспилотников обстреляли поселок на Херсонщине. Захватчики били по жилым кварталам.