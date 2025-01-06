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06 января 2025, 13:54

Россияне обстреляли из "Торнадо" район Харьковщины: повреждены дома и энергосети

06 января 2025, 13:54
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фото: полиция
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Утром 6 января россияне нанесли около 10 ударов по Богодуховскому району Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оккупанты обстреляли, предварительно из РСЗО "Торнадо", село Орешанка, Орешанский лес Золочевской громады и окрестности Золочева.

В результате ударов повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередач и газовые сети. Информации о пострадавших нет.

Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.

Напомним, 6 января кафиры из артиллерии и беспилотников обстреляли поселок на Херсонщине. Захватчики били по жилым кварталам.

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