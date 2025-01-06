Пограничники показали сбитый на Черниговщине российский "Шахед"
Во время очередной атаки врага пограничники уничтожили на Черниговщине ударный беспилотник
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Вражеский дрон типа "Шахед" был успешно обнаружен и уничтожен.
"Благодаря слаженным действиям пограничников удалось предотвратить разрушения и защитить мирных жителей и критически важные объекты инфраструктуры", – отметили в ГПСУ.
Напомним, россияне ночью 6 января атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 128 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и 79 дронов.
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