Очередная атака на Харьков: в городе снова прогремели взрывы

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 6 января, российские войска снова обстреляли Харьков. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы

Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины (ПС ВСУ), передает RegioNews .

Сначала в 11:44 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В ведомстве отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 11:46 ПС ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Через несколько минут в Харькове раздались взрывы. По данным мониторинговых каналов, вероятно, это произошло вне города.

В свою очередь, председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов на своей странице в Facebook сообщил , что за минувшие сутки российские войска применили против безоружных жителей Харьковщины 4 БПЛА "Шахед", 4 управляемых авиабомба, 2 БПЛА "Молния-1".

"В целом с начала этого года враг уже нанес 34 удара управляемыми авиабомбами и применил 24 БПЛА "Шахед" по населенным пунктам Харьковской области. Основные удары пришлись на гражданскую инфраструктуру Харьковского, Богодуховского, Купянского, Изюмского районов. В таких условиях не прекращается миграция граждан области и за ее пределами", – написал глава ОВА.

Напомним, 5 января кафиры ударили по Харькову беспилотником типа "Молния". В результате "прилета" поврежден жилой дом.

Ранее сообщалось, что 4 января российские войска обстреляли поселок Кившаровка Купянского района. В результате обстрела погиб 74-летний житель Харьковщины.