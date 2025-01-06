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06 января 2025, 15:00

Россияне атаковали дронами гражданские автомобили в Херсоне: есть раненые

06 января 2025, 15:00
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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В понедельник, 6 января, оккупационные войска РФ атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Херсоне. В результате вражеских ударов ранены мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Предварительно известно, что россияне нанесли удар по Херсону около 12:30.

"В результате сброса взрывчатки с дрона 43-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Пострадавшего госпитализировали", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что утром из-за атаки российского БПЛА пострадал еще один херсонец. Оккупанты сбросили взрывчатку на его машину. 58-летний мужчина получил взрывную травму, медики оказывают ему помощь.

Напомним, вчера в Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения 13 человек.

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