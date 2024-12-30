Жителя Житомирщины будут судить за двойное убийство во время празднования его юбилея
В Житомирской области будут чудить 45-летнего мужчину за убийство своей сожительницы и ее матери
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Житомирскую областную прокуратуру.
Убийство произошло в июле этого года. В тот день обвиняемый отмечал свой 45-й день рождения вместе с сожительницей и ее матерью.
"Гражданская жена пожаловалась на мужчину, который нередко не только оскорблял, но и совершал физическое насилие. Пытаясь защитить дочь, мать в категорической форме высказала ему претензию, посоветовав вообще уходить из жилища", - рассказали в прокуратуре.
После этих слов, как отмечается в сообщении, обвиняемый схватил со стола нож и ударил им 63-летнюю женщину, в результате чего она скончалась. Также мужчина расправился и над гражданской женой.
"Чтобы скрыть совершенное, дверь в помещение, где находились тела убитых, забил досками", - говорится в сообщении.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее по подозрению в убийстве тренера задержали 30-летнего жителя Христиновки Черкасской области. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.