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В результате взрыва в критическом состоянии находится капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области в России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович", – гвоорится в сообщении.

В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа. Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде ходит мнение, что шансов на выживание у него почти нет.

По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

"В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района – 5 октября 2023 нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них – восьмилетний мальчик", – отметили в разведке.

Напомним, в конце декабря силы обороны ликвидировали троих офицеров российской армии в Запорожской области. ВСУ ударили из HIMARS по вражескому штабу.