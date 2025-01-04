Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки более 1500 оккупантов
За прошедшие сутки, 3 января, российская армия потеряла на войне против Украины 1510 солдат, 23 артиллерийские системы и вертолет
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составили:
Напомним, на Краматорском направлении воины-пограничники бригады "Месть" обнаружили и уничтожили технику, вооружение, пехоту, а также укрытие российских оккупантов.
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