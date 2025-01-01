Силы обороны ударили по бронетехнике и пунктам управления россиян возле Купянска

фото: ГПСУ

В Харьковской области воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Защитники в последнюю неделю 2024 года "накрышили" оккупантского хлама.

"Бойцы комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" уничтожили четыре БМП рашистов, танк, шесть складов с боекомплектом и два склада БпЛА, поразили 2 пункта управления, позицию 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воины бригады "Гарт" дронами-камикадзе и сбросами из БпЛА нанесли поражения по местам сосредоточения вражеской пехоты на Волчанском направлении.