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02 января 2025, 18:05

В Донецкой области Силы обороны уничтожили бронетехнику и пехоту россиян

02 января 2025, 18:05
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фото: ГПСУ
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На Краматорском направлении воины-пограничники бригады "Месть" обнаружили и уничтожили технику, вооружение, пехоту, а также укрытия российских оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Месть" в Донецкой области оккупантам устроили операторы подразделения РУБпАК "Феникс".

"В течение нескольких дней бойцы бригады уничтожили и повредили: танк, 4 пушки, 4 единицы вражеского автотранспорта, 5 минометов калибра 120 миллиметров, мотоцикл с водителем-оккупантом, десяток вражеских пехотинцев и укрытия. Также сожжено 2 склада боекомплектов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 2 генератора и 3 пункта управления БпЛА", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Северском направлении воины бригады "Месть" отразили штурм россиян на мотоциклах.

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