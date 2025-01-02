В Донецкой области Силы обороны уничтожили бронетехнику и пехоту россиян

фото: ГПСУ

На Краматорском направлении воины-пограничники бригады "Месть" обнаружили и уничтожили технику, вооружение, пехоту, а также укрытия российских оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Месть" в Донецкой области оккупантам устроили операторы подразделения РУБпАК "Феникс".

"В течение нескольких дней бойцы бригады уничтожили и повредили: танк, 4 пушки, 4 единицы вражеского автотранспорта, 5 минометов калибра 120 миллиметров, мотоцикл с водителем-оккупантом, десяток вражеских пехотинцев и укрытия. Также сожжено 2 склада боекомплектов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 2 генератора и 3 пункта управления БпЛА", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Северском направлении воины бригады "Месть" отразили штурм россиян на мотоциклах.