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25 декабря 2024, 05:50

Военные разведчики показали, как охотятся на россиян на Харьковщине и Юге

25 декабря 2024, 05:50
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скриншот с видео
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Пилоты FPV-дронов подразделения Paragon Company в составе "спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины эффективно уничтожают российских оккупантов на самых горячих направлениях фронта

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Военные разведчики поделились кадрами удачной боевой работы.

"Оккупанты слонялись и были уничтожены. На видео - эпизоды успешных поражений личного состава оккупационной армии россии, укрепленных позиций врага и его транспортных средств на фронте в Харьковской области и на украинском юге. Борьба продолжается!", - добавили в ГУР.

Напомним, на Юге бойцы подразделений активных действий ГУР уничтожили в воздухе российские разведывательные БпЛА, укрепления, военную технику и пехоту оккупантов.

РФ война оккупанты Харьковская область БПЛА потери россиян ГУР
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