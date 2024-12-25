В Украине ввели графики отключения света из-за массированной российской атаки
В среду, 25 декабря. утром в Украине были введены графики отключения света, поскольку Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
В связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры по ограничению потребления.
Графики отключений по регионам можно узнать на сайтах и официальных страницах облэнерго.
Отметим, что еще вечером 24 декабря в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска российских ударных дронов. Также ночью в Воздушных силах сообщили о пусках ракет "Калибр". Кроме того, враг использовал для удара баллистические ракеты.
Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв . Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.