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25 декабря 2024, 07:15

В Украине ввели графики отключения света из-за массированной российской атаки

25 декабря 2024, 07:15
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фото: pixabay.com
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В среду, 25 декабря. утром в Украине были введены графики отключения света, поскольку Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

В связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры по ограничению потребления.

Графики отключений по регионам можно узнать на сайтах и официальных страницах облэнерго.

Отметим, что еще вечером 24 декабря в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска российских ударных дронов. Также ночью в Воздушных силах сообщили о пусках ракет "Калибр". Кроме того, враг использовал для удара баллистические ракеты.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв . Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.

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