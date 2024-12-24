Ракетный удар по Кривому Рогу: стало известно о погибшем, количество пострадавших выросло
В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погиб мужчина
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Но, к сожалению, спасти не удалось", - отметил он.
Глава администрации добавил, что под руинами еще могут находиться люди.
Он также сообщил, что в настоящее время известно об 11 пострадавших. Среди них – 16-летняя девочка. Семь человек находятся в больницах.
Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.
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