В Никополе в результате российского обстрела ранены два человека
Российские войска сегодня, 19 декабря, нанесли очередной удар по городу Никополь на Днепропетровщине, пострадали люди
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В частности, как отмечается в сообщении, спасатели помогли медикам спасти двоих раненых - мужчину и женщину перенесли из поврежденного дома в карету "скорой".
Также в городе повреждены предприятия, жилые дома и транспортные средства.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 18 декабря в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.
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