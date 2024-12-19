В Никополе в результате российского обстрела ранены два человека

фото: ГСЧС

Российские войска сегодня, 19 декабря, нанесли очередной удар по городу Никополь на Днепропетровщине, пострадали люди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В частности, как отмечается в сообщении, спасатели помогли медикам спасти двоих раненых - мужчину и женщину перенесли из поврежденного дома в карету "скорой".

Также в городе повреждены предприятия, жилые дома и транспортные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 18 декабря в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.