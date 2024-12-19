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19 декабря 2024, 14:30

Войска РФ обстреляли Херсонский район: повреждены жилые дома

19 декабря 2024, 14:30
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фото: Херсонская ОВА
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Вечером 18 декабря и утром 19 декабря оккупационные войска РФ атаковали поселок Белозерка и село Разлив Херсонского района. В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.

В Белозерке под вражескими вечерними ударами оказалась жилая застройка. В результате обстрелов повреждены дома и хозяйственные постройки.

"Сегодня под ударами россиян оказался и Разлив Белозерской общины. В результате одного из "прилетов" изуродован жилой дом. В доме – разбита крыша, фасад, выбиты стекла и двери", – говорится в сообщении.

К счастью, информация о жертвах и пострадавших в обстрелянных оккупантами населенных пунктах не поступала.

Напомним, утром 19 декабря россияне атаковали дроном магазин в поселке Нововоронцовка Бериславского района. В результате удара пострадали шесть гражданских.

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