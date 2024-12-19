Обстрел села на Харьковщине: пострадали четыре человека
В результате вражеского обстрела села Циркуны на Харьковщине пострадали четыре человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения", – написал он.
Напомним, по предварительным данным, российские оккупанты во время ударов по этому селу использовали артиллерию.
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