Пограничники уничтожили российский экскаватор, возводивший фортификации возле Волчанска

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении воины пограничной бригады «Гарт» нанесли урон российским захватчикам. Одна из разведывательно-ударных групп БПЛА подразделения Falcon сожгла спецтехнику и разбила фортификации врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В результате – уничтожены технические средства и фортификационные сооружения противника, а также камера видеонаблюдения противника, экскаватор, который использовался для возведения фортификаций. Кроме того, поражены места сосредоточения захватчиков – окопные линии и блиндажи", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушили логистику врага.