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16 декабря 2024, 00:35

Пограничники уничтожили российский экскаватор, возводивший фортификации возле Волчанска

16 декабря 2024, 00:35
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фото: ГПСУ
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На Волчанском направлении воины пограничной бригады «Гарт» нанесли урон российским захватчикам. Одна из разведывательно-ударных групп БПЛА подразделения Falcon сожгла спецтехнику и разбила фортификации врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В результате – уничтожены технические средства и фортификационные сооружения противника, а также камера видеонаблюдения противника, экскаватор, который использовался для возведения фортификаций. Кроме того, поражены места сосредоточения захватчиков – окопные линии и блиндажи", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушили логистику врага.

РФ война строительство пограничники оккупанты Харьковская область БПЛА потери россиян фортификации
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