Силы обороны уничтожили полевой склад БК и укрытия оккупантов в Харьковской области
Воины-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине. Для поражения защитники применяют тяжелые ночные бомберы "Вампир"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По вражеским целям метко бьют бойцы Харьковского пограничного отряда.
"Вампиры" пограничников ночью не спали – враг и техника пылали. Результат ночной работы "Бабы Яги" — уничтожен полевой состав боеприпасов и семь укрытий противника.
Напомним, на Купянском направлении воины бригады "Месть" продолжают эффективно уничтожать российскую технику и укрепление оккупантов с помощью ударных дронов.
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