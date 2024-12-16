В Харьковской области в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

За прошедшие сутки в Киевском районе Харькова в результате ракетного удара был поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса. Пострадала 48-летняя женщина.

В селе Кутьковка Купянского района в результате обстрела пострадала 54-летняя женщина.

По данным Синегубова, на Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск. На сутки произошли четыре атаки российских войск.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне 15 декабря нанесли ракетный удар по Харькову.