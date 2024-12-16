В Харьковской области в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения
Российские захватчики за минувшие сутки, 15 декабря, нанесли ранения двум жителям Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
За прошедшие сутки в Киевском районе Харькова в результате ракетного удара был поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса. Пострадала 48-летняя женщина.
В селе Кутьковка Купянского района в результате обстрела пострадала 54-летняя женщина.
По данным Синегубова, на Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск. На сутки произошли четыре атаки российских войск.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне 15 декабря нанесли ракетный удар по Харькову.
Россия ночью запустила по Украине почти 50 дронов: результат работы ПВОВсе новости »
16 декабря 2024, 08:49Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировано на 16 декабря
16 декабря 2024, 08:11
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В результате пьяного ДТП в Ровенской области тяжелые травмы получил младенец
16 декабря 2024, 10:41Стало известно о диверсии СБУ на оккупированной Донетчине: взрывы раздавались всю ночь
16 декабря 2024, 10:21История, которая шокирует: об издевательствах над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ
16 декабря 2024, 10:09В Киеве двое мужчин повредили семь авто "ради развлечения"
16 декабря 2024, 09:54Партизаны показали, как россияне строят фортификации в оккупированном Крыму
16 декабря 2024, 09:07Россия ночью запустила по Украине почти 50 дронов: результат работы ПВО
16 декабря 2024, 08:49Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировано на 16 декабря
16 декабря 2024, 08:11Удар по логистике России: в Ульяновске взорвали железную дорогу
16 декабря 2024, 06:25На Ровенщине 16-летний подросток приехал в гости к друзьям и внезапно умер
16 декабря 2024, 05:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »