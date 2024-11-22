СБУ обнаружила в Херсонской области еще семерых коллаборантов, которые пытались "залечь на дно"

фото: СБУ

На правобережье Херсонщины задержаны еще семь коллаборантов, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews.

После освобождения из оккупации Херсона фигуранты пытались избежать правосудия. Одна из них собиралась бежать за границу, а остальные почти не выходили из дома, стараясь "залечь на дно".

СБУ задержала двух жительниц Херсона, которые во время оккупации были "главными бухгалтерами" в областной больнице и администрации гауляйтера Сальдо.

Еще один задержанный – местный предприниматель, после оккупации Херсона с разрешения россиян обустроивший пункт обмена валют, где скупал гривну в обмен на российские рубли.

Остальные трое коллаборантов призвали местных жителей проголосовать за "присоединение" региона к составу России. Вместе с ними задержан еще один агитатор рашизма, который в Белозерской общине выступал в поддержку оккупационных группировок России.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности разоблачили трех приспешников России, которые сотрудничали с оккупантами в Херсонской области. Задержанным "светит" от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.