Суд виніс вирок поліцейській-колаборантці, яка зустрічала колони окупантів у центрі Ізюма

фото: ДБР

Суд у Харкові засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники затримали під час деокупації міста Ізюм.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

За даними відомства, у березні 2022 року вона почала співпрацювати з окупаційною владою.

"Для того, аби полегшити завдання військовим рф, зрадниця зустрічала колони загарбників в центрі Ізюма і вказували їм де розташовані всі державні органи", - йдеться у повідомленні.

За активну допомогу зрадниця отримала посаду слідчої в новоствореній "народній міліції".

"Під час роботи на ворога жінка проводила слідчі дії за законами рф, патрулювала вулиці, у тому числі й місцевий ринок. А через те, що російської форми для неї не вистачило, на роботу вона виходила в цивільному одязі з білою пов’язкою на рукаві", - розповіли у ДБР.

Жінку затримали під час звільнення Ізюма, коли вона намагалася втекти до рф.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ виявила на Херсонщині ще сімох колаборантів, які намагалися "залягти на дно".