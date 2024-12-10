Удар "Іскандерами" по Златополю на Харківщині: кількість поранених зросла
Кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів по Златополю на Харківщині збільшилась до 11
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Медики госпіталізували 11 постраждалого: 45-річного чоловіка.
У місті пошкоджені 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.
За даними посадовця, були зафіксовані три удари балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М",
Нагадаємо, вранці 10 грудня росіяни здійснили ракетний обстріл Златопіля на Харківщині. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих.
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