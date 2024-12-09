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09 декабря 2024, 16:15

СБУ задержала студентов, которые совершали поджоги по заказу российских спецслужб

09 декабря 2024, 16:15
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали еще пятерых поджигателей, выполнявших заказы российских спецслужб в Киеве, на Закарпатье и Полтавщине. Среди фигурантов – 16-летняя девушка, парни 17 и 20 лет

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Все фигуранты искали скорые заработки в Телеграмм-каналах. были завербованы оккупантами, когда

В Киеве "по горячим следам" задержали двух злоумышленников в возрасте 17 и 20 лет, которые подожгли военный пикап, проходивший техосмотр после выполнения боевых заданий в Донецкой области.

В Закарпатской области задержаны двое фигурантов, подожгли админздание одного из сельских советов Мукачевского района. В результате пожара были повреждены двери и окно госучреждения.

После этого злоумышленники пытались сжечь генератор, питающий базовую станцию оператора мобильной связи. Однако их задержали "на горячем".

В Полтавской области правоохранители разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая подожгла внедорожник боевой бригады ВСУ, воюющей на Востоке.

"После выполнения заказных поджогов фигуранты надеялись получить деньги от своих российских кураторов, но вместо этого получили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Все злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее правоохранители задержали пятерых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги на Киевщине и Тернопольщине.

поджог СБУ Киев задержания Закарпатье Полтавская область Нацполиция поджигатели
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