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09 декабря 2024, 12:10

В Харькове задержали корректировщика, который хотел навести российские удары по военным объектам

09 декабря 2024, 12:10
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фото: СБУ
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СБУ задержала еще одного вражеского информатора в Харькове. Им оказался 60-летний экс-охранник коммерческих объектов, решивший стать корректировщиком российских спецслужб

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Фигурант должен был навести огонь по одному из украинских военных объектов, расположенному рядом с его домом. Чтобы скорректировать удар россиян, осведомитель сделал несколько фото из окна собственной квартиры и мессенджером отправил их своему российскому куратору.

Следующие фотоотчеты с видом на базу ВСУ информатор должен был сделать уже после вражеских обстрелов: для определения точки попадания и последствий возможного "прилета".

По имеющимся данным, для воздушного удара россияне планировали использовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиационные бомбы.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили приспешника оккупантов и задержали его.

Установлено, что фигурант дополнительно разведывал еще несколько целей для вражеских бомбардировок. Во время разведвылазок информатор обходил местность под видом прогулок и скрыто фиксировал локацию украинских защитников.

Для конспирации он постоянно менял "маршруты", а коммуникацию с оккупантами поддерживал через анонимный аккаунт в мессенджере.

Задержанному сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Чернигове была задержана 16-летняя агентка российской военной разведки. Девушка помогала россиянам готовить новый воздушный удар по региону. Ей грозит пожизненное заключение.

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