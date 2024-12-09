У Харкові біля відділу поліції підірвали вибуховий пристрій
У Холодногірському районі Харкова стався вибух неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
За попередніми даними, невідомі особи підірвали невстановлений вибуховий пристрій 9 грудня, близько 16:30. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна будівлі. На щастя, люди не постраждали.
"Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Слобідському районі Харкова стався вибух поблизу адмінбудівлі територіального відділу поліції.
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