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04 декабря 2024, 12:35

На Харьковщине международные партнеры оказывают медицинскую помощь детям и беременным женщинам

04 декабря 2024, 12:35
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фото: t.me/izyumrda
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ЮНИСЕФ вместе с Харьковской областной организацией Украинского Красного Креста при сотрудничестве Харьковской ОВА запустили инициативу, которая приближает медицинскую помощь к тем общинам, которые в ней нуждаются больше всего

Об этом сообщает Telegram-канал изюмской районной военной администрации Харьковской области, передает RegioNews.

Мобильные медицинские бригады отправляются в самые отдаленные уголки Харьковской области, чтобы помочь детям и беременным женщинам получить необходимые медосмотры и консультации.

Первый выезд врачей состоялся в деревню Оскол Изюмского района. При поддержке Харьковской ОВА местные жители, длительно не имевшие доступа к медицинским услугам, получили возможность пройти обзоры, консультации и направления к узкопрофильным специалистам.

"Это важный шаг к обеспечению медицинской поддержки там, где он нужен больше всего. Мы работаем для того, чтобы каждый ребенок и семья чувствовали заботу и поддержку, независимо от места жительства. Мы рядом!", - говорится в сообщении.

Напомним, Дергачевская центральная больница в Харьковском районе получила современное медицинское оборудование для реабилитации и финансовую поддержку на обустройство бомбоубежища от Международной организации миграции и правительства Бельгии.

Харьковская область Харьковская ОВА медпомощь Красный Крест ЮНИСЕФ международные партнеры
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