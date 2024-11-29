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29 листопада 2024, 12:51

Ізюмська громада на Харківщині отримала сучасну автовишку в рамках співпраці з USAID

29 листопада 2024, 12:51
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фото: Ізюм Офіційний
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В рамках реалізації проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») Ізюмська громада отримала сучасну автовишку УАК АГП-24 на базі JAC N90 для покращення роботи комунальних служб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Ізюмської МВА.

Наголошується, що автовишка є незамінним обладнанням для виконання висотних робіт, зокрема ремонту електромереж, освітлення вулиць, встановлення або обслуговування конструкцій.

Завдяки компактності базового автомобіля JAC N90 та високій маневровості, ця техніка дозволяє ефективно виконувати завдання навіть у важкодоступних міських умовах.

"Ізюмська громада вкотре отримала допомогу від проєкту USAID "ГОВЕРЛА". Ця автовишка допоможе нашим комунальним підприємствам у виконанні висотних ремонтних робіт, покращить якість послуг для мешканців громади. Ми вдячні нашим надійним партнерам та американському народу за цю підтримку. Упевнений, що ця допомога стане вагомим внеском у розвиток громади", – зазначив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

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