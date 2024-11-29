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29 ноября 2024, 11:12

На Харьковщине планируют обустроить более 40 укрытий в учебных заведениях при поддержке международных партнеров

29 ноября 2024, 11:12
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фото: ОВА
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В Харьковской области продолжается активная работа по обустройству безопасных пространств в учебных заведениях, чтобы обеспечить устойчивый образовательный процесс в громадах, удаленных от линии фронта

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

На сегодня фонд защитных сооружений области насчитывает 134 противорадиационных укрытия и 310 простейших укрытий.

Развитие безопасных пространств в области реализуется Харьковской ОВА при поддержке Правительства Украины, профильных министерств, фонда первой леди Елены Зеленской, Фонда Говарда Баффета и международных партнеров.

По словам начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова, в регионе планируют обустроить еще более 40 укрытий в учебных заведениях. Из госбюджета выделили 2,1 миллиарда гривен для обустройства 23 защитных сооружений в 19 громадах области. Кроме того, за счет средств госсубвенции в размере 541,4 миллиона гривен проводится строительство и капитальный ремонт восьми защитных сооружений в учебных заведениях, которые обеспечат безопасность 5720 участникам образовательного процесса. Также проектом UNITED 24 предусмотрено финансирование обустройства укрытия в Лозовском лицее №12 стоимостью 84,4 миллиона гривен.

Кроме того, продолжается подготовка проектов по обустройству безопасных пространств в учебных заведениях Харьковской области.

Директор Департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова сообщила, что в этом году работы по обустройству укрытий ведутся в 83 заведениях общего среднего образования и 21 заведении дошкольного образования. Местные органы управления образованием подготовили 115 пакетов проектно-сметной документации для нового строительства, реконструкции и капитального ремонта защитных сооружений.

Напомним, международные партнеры помогают создавать безбарьерное просветительское пространство для детей в Харькове.

Также сообщалось, что в учебных заведениях на Харьковщине установят новые модульные котельные.

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